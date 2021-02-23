Survivor Çağrı'dan ayrılmıştı! Eda Taşpınar iddialı pozuyla olay oldu
Yaptığı tatiller ve iddialı bikinilileri ile sık sık magazin basınına gündem olan Eda Taşpınar iddialı son pozuyla takipçilerinin beğenisini kazandı.
Eda Taşpınar, televizyon kariyerine CNN Türk’te yayınlanan Trendikon programı ile başlamıştır.
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Ayrılık sonrası Taşpınar, Meksika’nın Tulum şehrindeki tatili hız kesmeden devam ediyor.
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Tatil fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan sosyetik isim, binlerce beğeni topluyor.
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İki haftadır Tulum’da olan Eda Taşpınar, yeşil-krem plaj kombiniyle verdiği pozuyla şaşırttı.
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