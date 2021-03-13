Survivor Çağrı Atakan bakın ne karar verdi Acun Ilıcalı Survivor'dan gitmesini istedi
Survivor'da Murat Ceylan'ın üzerine yürüyen Çağrı Atakan kararını verdi. Acun Ilıcalı Survivor'dan gitmesini istemişti.
Geçtiğimiz günlerde Survivor'da büyük bir kavga yaşandı. Yarışma esnasında Survivor'ın asabi yarışmacısı olarak tanınan Çağrı Atakan, Steven'a sinirlendi. Steven'ın üzerine yürümeye çalışan Çağrı'yı Survivor sunucusu Murat Ceylan durdurmak istedi.
O esnada öfkesini Murat Ceylan'a çeviren Çağrı Atakan, Survivor sunucusun üzerine yürümeye çalıştı. Çağrı'yı takım arkadaşları durdurmak istese de başarılı olamadı ardından Çağrı, yarışma alanını terk etti.
Yaşanan gerilimin ardından açıklama yapan Acun Ilıcalı, "Arkadaşıma yapılan bu hareketi kabul etmiyorum. Yarışmayı bırakıyorum dersen mutlu olurum. Şimdi bize kararını söyle" demişti. Ilıcalı'nın sözlerinin ardından gözyaşlarına boğulan Çağrı, ise 1 hafta süre istedi.
Çağrı, gözyaşları içinde şu ifadeleri kullandı:
"O gece pişmanlığımı dile getiremedim. Buraya gelmeden Türkiye'nin en çok izlenen dizisi, Çukur ailesini bıraktım. Buraya gelirken ikinci hedefim Acun Medya ailesinin bir parçası olabilmeyi hedefliyordum. Birinci hedefim ise annemdi. Annemi gururlandırabilmek onu üzmemek istiyordum."