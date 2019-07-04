Survivor bitince boşta kalmadı! Hakan Hatipoğlu Acun Ilıcalı'dan yeni işi kaptı

Survivor bitince boşta kalmadı! Hakan Hatipoğlu Acun Ilıcalı'dan yeni işi kaptı

Yıllardır Tv8 ekranlarında Survivor Panorama'nın sunuculuğunu yapan Hakan Hatipoğlu, yarışmanın bitmesiyle birlikte yeni işini sosyal medyadan duyurdu.

Survivor bitince boşta kalmadı! Hakan Hatipoğlu Acun Ilıcalı'dan yeni işi kaptı - Sayfa 1

İlk olarak 2007 yılında Var Mısın Yok Musun programında tanınan Hakan Hatipoğlu, Acun Ilıcalı'nın keşfetmesiyle birlikte Survivor'da birden fazla sezonda yer almış ve ardından Acun Medya'da işe başlamıştı. Bu sezon da Survivor'ın Panorama programını sunan Hakan Hatipoğlu, yarışmanın bitmesinin ardından yeni bir programa başlayacağını açıkladı.

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Survivor bitince boşta kalmadı! Hakan Hatipoğlu Acun Ilıcalı'dan yeni işi kaptı - Sayfa 2

Uzun yıllardır ekranlarda görünmeyen Seray Sever ile birlikte Tv8'in yaz sezon planlamasında da kendisine yer bulan Hakan Hatipoğlu, "Gel Yazın Konuşalım" programını sunacak. Program, 4 Temmuz Perşembe günü canlı yayınla TV8’de yayın hayatına başlayacak.

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Survivor bitince boşta kalmadı! Hakan Hatipoğlu Acun Ilıcalı'dan yeni işi kaptı - Sayfa 3

Geçtiğimiz aylarda kızı Lila'yı kucağına alan Hakan Hatipoğlu, Acun Ilıcalı'nın isteği üzerine Survivor'ın bu sezonunda da birkaç kez oynamıştı. Yıllardır Acun Medya'da kendisine verilen çeşitli görevleri yerine getiren Hakan Hatipoğlu'nun önümüzdeki sezon yine Survivor'ın Panorama programını sunması bekleniyor.

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Survivor bitince boşta kalmadı! Hakan Hatipoğlu Acun Ilıcalı'dan yeni işi kaptı - Sayfa 4

Peki Hakan Hatipoğlu kimdir?: İsmini ilk kez ‘Var Mısın, Yok musun' ile duyuran Hakan Hatipoğlu, 28 Kasım 1979'da Çanakkale'de doğdu. 

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