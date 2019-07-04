Survivor bitince boşta kalmadı! Hakan Hatipoğlu Acun Ilıcalı'dan yeni işi kaptı

Geçtiğimiz aylarda kızı Lila'yı kucağına alan Hakan Hatipoğlu, Acun Ilıcalı'nın isteği üzerine Survivor'ın bu sezonunda da birkaç kez oynamıştı. Yıllardır Acun Medya'da kendisine verilen çeşitli görevleri yerine getiren Hakan Hatipoğlu'nun önümüzdeki sezon yine Survivor'ın Panorama programını sunması bekleniyor.