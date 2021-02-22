Survivor Birsen Bekgöz'ün son hali olay estetikle bambaşka biri haline geldi
Survivor All Star gönüllüler takımı yarışmacısı Birsen Bekgöz'ün estetikli inanılmaz değişimi gündem oldu.
Seyirciyi TV8 ekranlarına kilitleyen efsane yarışma Survivor'un eski yarışmacısı Birsen Bekgöz'ün şaşırtan değişimi görenleri çok şaşırttı. 2018 Survivor All Star ve Gönüllüler takımı içinde yarışan yıldız isim Birsen Bekgöz'ün estetikli hali, takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.
Değişimiyle şaşırtan Survivor yıldızı Instagram'da boy boy fotoğraflarını paylaşarak değişimini ortaya koydu. Adeta evrim geçiren Survivor Birsen'in takipçileri de yorumlarda bu değişime değiniyor. Survivor'daki halinden eser olmadığını söylüyor.
İşte Birsen Bekgöz'ün estetikli yeni hali...
Almanya'nın Berlin şehrinde hayata gözlerini açan ancak aslen Ankaralı olan Birsen Bekgöz, 18 Ekim 1980 tarihinde doğdu.