Survivor birincisi Nisa Bölükbaşı iddiaları ortalığı karıştırdı! RTÜK başkanı da işe karıştı

İbrahim Uslu paylaşımında şunları yazdı:

"Hem gelen tepkiler hem yorumlar hem de şikayetlere bakacak olursak Survivor All Star 2022 yarışmasında yarışma sonuç aşaması veya son finale doğru uygulamaları ile yarışmayı takip edenleri pek de tatmin etmemiş durumda. Birçok açıdan büyük bir tepki var yarışma organizasyonuna."