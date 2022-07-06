Survivor birincisi Nisa Bölükbaşı iddiaları ortalığı karıştırdı! RTÜK başkanı da işe karıştı
Nisa Bölükbaşı'nın Survivor All Star şampiyonu olmasının ardından sosyal medyada oylamada şaibe yapıldı iddiaları gelmişti. Tartışmalara RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu da katıldı
Geçtiğimiz günlerde oynanan Survivor All Star yarışması finali nefes kesmişti. Nisa Bölükbaşı'nın şampiyon olması sonrası başta sosyal medya olmak üzere birçok yerde oylamada şaibe yapıldığı iddiaları ortaya atılmıştı.
Gelen bu tür eşyalar artınca yarışmanın yapımcısı alıp Acun Ilıcalı, "Gerekirse noter tasdikli oyları yayınlarız. Kimse bizim namusumuza dil uzatmayacak, herkes haddini bilecek" şeklinde bir açıklama yapmıştı.
Ancak bu paylaşımda çoğu kişiyi tatmin etmedi. Sosyal medyada Nisa Bölükbaşı'na ve Acun Ilıcalı'ye pek çok tepki geldi. Bu tepkiler sürereken RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu da bir paylaşım yaptı.
İbrahim Uslu paylaşımında şunları yazdı:
"Hem gelen tepkiler hem yorumlar hem de şikayetlere bakacak olursak Survivor All Star 2022 yarışmasında yarışma sonuç aşaması veya son finale doğru uygulamaları ile yarışmayı takip edenleri pek de tatmin etmemiş durumda. Birçok açıdan büyük bir tepki var yarışma organizasyonuna."