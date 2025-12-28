Survivor Berna Keklikler'in son hali sosyal medyada patladı! O fotoğraflarına beğeni ve yorum yağdı
2017 yılında Survivor'daki performansıyla adından sıkça söz ettiren Berna Keklikler, bu kez sosyal medya paylaşımlasıyla gündeme geldi. Kısa taytıyla verdiği pozlarda fiziğini ön plana çıkaran Keklikler'in son görüntüleri, takipçileri arasında farklı yorumlara neden oldu. Kimileri değişimini ve formunu beğenirken, kimileri ise tarzını eleştirdi. Paylaşımlar kısa sürede yüksek etkileşim alarak sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
Survivor 2017'nin dikkat çeken isimlerinen biri olan ve yarışmada gösterdiği performansla hafızalara kazınan Berna Keklikler, son paylaştığı pozlarla değişen tarzını ve fit görüntüsünü gözler önüne seriyor. Bakın Keklikler'in hangi paylaşımları beğeni rekoru kırdı...
Survivor'ın en akılda kalan kadın yarışmacılarından biri olan Berna Keklikler değişimiyle dikkat çekiyor.
2017 yılında katıldığı Survivor yarışmasında agresif tavırlarıyla dikkat çeken kadın yarışmacı Berna Keklikler, Survivor All Star 2022 sezonunda da yer almıştı.
1989 tarihinde Almanya'da doğumlu Berna Keklikler sosyal medyada değişimiyle gündeme geldi. Ünlü yarışmacı kısacık taytıyla fiziğini sergiledi pozlarına pek çok yorum aldı.