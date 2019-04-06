Survivor Berna Keklikler'e gizli numaradan tehdit: Seni rezil ederim

Geçtiğimiz yıllarda Almanya'da katıldığı güzellik yarışması Miss Turkuaz Germany'de kraliçe seçilen Berna Keklikler, kendisini ölümle tehdit eden kişiyi savcılığa ihbar etti. Keklikler, kendisinin numarası belli olmayan kişilerce arandığını ve ölümle tehdit edildiğini beyan etti.