Survivor Berna Keklikler'e gizli numaradan tehdit: Seni rezil ederim
Survivor yarışmasıyla ününe ün katan Berna Keklikler, kendisinin numarası belli olmayan kişilerce arandığını ve ölümle tehdit edildiğini beyan etti.
Geçtiğimiz yıllarda Almanya'da katıldığı güzellik yarışması Miss Turkuaz Germany'de kraliçe seçilen Berna Keklikler, kendisini ölümle tehdit eden kişiyi savcılığa ihbar etti. Keklikler, kendisinin numarası belli olmayan kişilerce arandığını ve ölümle tehdit edildiğini beyan etti.
''AKILLI OL SENİ REZİL EDERİM'': Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman'ın haberine göre; 30 yaşındaki güzellik kraliçesi, kendisine gelen mesajlarda; evinin adresinin bilindiğinin belirtildiğini, 'Oturduğun eve giremezsin. Akıllı ol. İstersem numaranı da dağıtır, seni rezil ederim' şeklinde tehdit ve hakaret içerikli sözlerin yazıldığını kaydetti.
SAVCILIĞA ŞİKAYET ETTİ: Kendisine atılan mesajların çıktısını savcılığa delil olarak sunan Keklikler, bu kişinin tespit edilip cezalandırılmasını istedi. İhbar sonrası savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
BERNA KEKLİKLER KİMDİR?: Göz6 evinden şampiyon olarak gelen Berna Keklikler, Survivor'da orta halli performanası ile adada kalabilmesiyle çok konuşulmuştu. Survivor'ın çok konuşulan yarışmacısı Berna Keklikler Almanya doğumlu, 3 senedir de İstanbul’da kardeşiyle yaşıyor.