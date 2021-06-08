Survivor Berna Keklikler taksi beklerken 2 erkek tarafından soyuldu
TV8 Survivor yarışmasıyla ününe ün katan Berna Keklikler, taksi beklerken hayatının şokunu yaşadı.
TV8 ekranlarında yayınlanan Göz6 programının ardından 2017'de Survivor'ın güzel yarışmacısı olarak 32 yaşındaki Berna Keklikler dikkatleri üzerine çekmişti. Bir süredir gündemde olmayan Keklikler ilginç bir olayla gündeme geldi.
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Oyuncu ve model Berna Keklikler, Şişli'de taksi beklediği sırada hayatının şokunu yaşadı.
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Araca bindikten sonra cüzdanının cebinde olmadığını anlayan Keklikler, karakola gitti.
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Oyuncu, taksi beklediği sırada yanından iki erkeğin geçip kendisine dokunduğunu söyledi.
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