Survivor Berna Keklikler süper minili pozuyla yıktı geçti! 'Bu kadarı da fazla!'
Survivor'ın sivri dilli güzeli Berna Keklikler, iddialı sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Survivor'ın sivri dilli yarışmacısı, bu defa beyaz mini elbisesiyle takipçilerini büyüledi. O pozlar takipçileri tarafından oldukça beğenildi. Berna Kekliklere, 'Bu kadarı da fazla ama' yorumları yapıldı.
2017 ve 2022 yıllarında katıldığı Survivor ile adını Türkiye'ye duyuran Berna Keklikler'e Instagram hesabından paylaştığı süper minili pozlarıyla beğeni ve yorum yağdı.
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Berna Keklikler'in paylaşımına ''Ama bu kadarı da fazla'', ''Yine harikasın'' ve ''Survivor'ın en güzel kadını'' gibi yorumlar yapıldı.
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İşte Berna Keklikler'in o paylaşımı...
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33 yaşındaki Berna Keklikler, Almanya'da dünyaya geldi.
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