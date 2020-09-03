Survivor Berkan saçlarını kazıttı askerlik için gün sayıyor sevgilisiyle paylaştı
Survivor 2020 yarışmacısı Berkan Karabulut, saçlarını oldukça kısa kestirdi ve sevgilisi Lale Onuk ile Instagram'dan fotoğraf paylaştı.
Survivor 2020 yarışmasının yarışmacıları bu sene çok konuşuldu ve hala konuşulmaya devam ediyor. Son olarak da Survivor 2020'ye sonradan katılan ama herkesin gönlüne taht kuran Berkan Karabulut, son haliyle şaşırttı.
Askere gitmek için hazırlık yapan Survivor Berkan, saçlarını oldukça kısa kestirince hem sevgilisi Lale Onuk hem de kendisi Instagram'dan fotoğraf paylaştı.
Survivor Berkan yarışmadan 4. olarak ayrıldı ve Türkiye'ye döner dönmez sevgilisi Lale Onuk'la tatile gitti. Uzun zamandır sevgili olan çift tatilin tadını çıkardı.
Survivor Berkan tatilin ardından ise askere gitmek için alışverişlere başladı. Sürekli askerlik için yaptığı alışverişleri ve çalışmaları Instagram hesabından paylaşan Survivor Berkan ve sevgilisi Lale Onuk askerlik için gün sayıyor.