Survivor Bennu Gerede 'Kaliteli yaşamın sırrı sevişmek' deyip olay yarattı

Sevgi, aşk, sevişmek..: "Doğa bize her şeyi sunuyor. Kendine, dünya varlıklarına ve doğaya sonsuz bir saygın olması lazım. Sevgi, şefkat, aşk, sevişmek, paylaşmak ve arada kaliteli şarap içmek, kısacası hedonistik bir yaşam tarzı"