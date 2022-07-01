Survivor Batuhan'ın kardeşi güzelliği ile mest etti! Kız kardeşi de en az kendisi kadar ünlü
Geçtiğimiz akşam ikinci kez katıldığı Survivor yarışmasında 3. olarak elenen Aşk-ı Memnu'nun Bülent'i Batuhan Karacakaya'nın kız kardeşi ile yaptığı paylaşımlar gündem oldu. Ünlü oyuncunun kardeşi Melisa Karacakaya'nın İnstagram pozlarını görenler adeta büyülendi.
2008 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Bülent rolü ile küçük yaşta adını duyuran Batuhan Karacakaya Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor yarışma programına 2. kez katılmıştı.
Geçtiğimiz akşam gerçekleşen yarı finalde elenen Batuhan Karacakaya hem ailesini hem sevenlerini şaşırttı ve üzdü.
Karacakaya'nın kız kardeşi Melissa Karacakaya, abisinin elenmesi ve şampiyonun Nisa olmasına yaptığı bir paylaşımla tepki gösterdi.
Karacakaya, Instagram hikayesinde yaptığı paylaşımda "Biz elimizden geleni yaptık abim için elinizden geleni yaptığınızada şahidim hakkımızda hayırlısı olan buymuş üzüldüğüm tek şey keşke abim bu kadar emek vermeseydi oda yatsaydı. Oy atan destek olan herkesten Allah razı olsun iyi ki varsınız" dedi.