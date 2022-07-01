Survivor Batuhan'ın kardeşi güzelliği ile mest etti! Kız kardeşi de en az kendisi kadar ünlü

Karacakaya, Instagram hikayesinde yaptığı paylaşımda "Biz elimizden geleni yaptık abim için elinizden geleni yaptığınızada şahidim hakkımızda hayırlısı olan buymuş üzüldüğüm tek şey keşke abim bu kadar emek vermeseydi oda yatsaydı. Oy atan destek olan herkesten Allah razı olsun iyi ki varsınız" dedi.