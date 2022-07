Survivor Batuhan'ın annesi Acun Ilıcalı'ya ateş püskürdü! Mektup olayında işler karıştı

Ekranların ilgiyle izlenen yarışması Survivor All Star'ın final heyecanı dün gece yaşandı. Yarışmacılardan Adem ile Nisa şampiyonluk mücadelesi verirken, All Star 2022'nin birincisi Nisa Bölükbaşı oldu. Geçtiğimiz günlerde 3. olan ve hayallerine veda eden iddialı yarışmacı Batuhan Karacakaya'nın annesi Gülhayat Karacakaya yapımcı Acun Ilıcalı hakkında olay yaratacak paylaşımlarda bulunmuştu. Çocuğunun hakkının yendiğini söyleyen Karacakaya " Oğlum sadece hak dediği için iki senedir kaybettik. Hala her yeri ağrıyor. Gitti oğlumun emekleri" demişti. Survivor All Star 2022 finalinde açıklama yapan Acun Ilıcalı, Batuhan Karacakaya'nın annesinin o paylaşımına yanıt vererek " Bir anneye yakışmayan şeyler.." dedi