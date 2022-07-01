Survivor Batuhan'ın annesi Acun Ilıcalı'ya ateş püskürdü! Mektup olayında işler karıştı
Survivor All Star'ın final heyecanı dün gece yaşandı. Yarışmada şampiyonluk sevincini oyunculardan Nisa yaşadı. Geçtiğimiz günlerde 3. olan ve hayallerine veda eden iddialı yarışmacı Batuhan Karacakaya'nın annesi Gülhayat Karacakaya yapımcı Acun Ilıcalı hakkında olay yaratacak paylaşımlarda bulunmuştu. Karacakaya çocuğunun hakkının yendiğini söylemiş ve isyan etmişti. Survivor All Star 2022 finalinde açıklama yapan Acun Ilıcalı, Batuhan Karacakaya'nın annesinin o paylaşımına yanıt verdi..
Ekranların ilgiyle izlenen yarışması Survivor All Star'ın final heyecanı dün gece yaşandı. Yarışmacılardan Adem ile Nisa şampiyonluk mücadelesi verirken, All Star 2022'nin birincisi Nisa Bölükbaşı oldu. Geçtiğimiz günlerde 3. olan ve hayallerine veda eden iddialı yarışmacı Batuhan Karacakaya'nın annesi Gülhayat Karacakaya yapımcı Acun Ilıcalı hakkında olay yaratacak paylaşımlarda bulunmuştu. Çocuğunun hakkının yendiğini söyleyen Karacakaya " Oğlum sadece hak dediği için iki senedir kaybettik. Hala her yeri ağrıyor. Gitti oğlumun emekleri" demişti. Survivor All Star 2022 finalinde açıklama yapan Acun Ilıcalı, Batuhan Karacakaya'nın annesinin o paylaşımına yanıt vererek " Bir anneye yakışmayan şeyler.." dedi
Yer almaması dikkat çekti
Batuhan Survivor’a veda ederken, “Hikayem burada noktalandı. Sevenlerime çok teşekkür ediyorum” açıklamasını yaptı. Dün akşam Batuhan Karacakaya'nın Survivor All Star finalinde yer almaması dikkat çekti.
Batuhan'ın annesinin paylaşımı olay oldu
Batuhan Karacakaya'nın annesi, oğlunun üçüncü olması üzerine çılgına döndü ve sosyal medya hesabından olay yaratacak paylaşımlarda bulundu.
"Hikayem noktalandı"
Batuhan Survivor’a veda ederken, “Hikayem burada noktalandı. Sevenlerime çok teşekkür ediyorum” açıklamasını yaptı