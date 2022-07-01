BIST 2.436
DOLAR 16,73
EURO 17,50
ALTIN 964,82

Survivor Batuhan'ın annesi Acun Ilıcalı'ya ateş püskürdü! Mektup olayında işler karıştı

Survivor Batuhan'ın annesi Acun Ilıcalı'ya ateş püskürdü! Mektup olayında işler karıştı

Survivor All Star'ın final heyecanı dün gece yaşandı. Yarışmada şampiyonluk sevincini oyunculardan Nisa yaşadı. Geçtiğimiz günlerde 3. olan ve hayallerine veda eden iddialı yarışmacı Batuhan Karacakaya'nın annesi Gülhayat Karacakaya yapımcı Acun Ilıcalı hakkında olay yaratacak paylaşımlarda bulunmuştu. Karacakaya çocuğunun hakkının yendiğini söylemiş ve isyan etmişti. Survivor All Star 2022 finalinde açıklama yapan Acun Ilıcalı, Batuhan Karacakaya'nın annesinin o paylaşımına yanıt verdi..

Survivor Batuhan'ın annesi Acun Ilıcalı'ya ateş püskürdü! Mektup olayında işler karıştı

Ekranların ilgiyle izlenen yarışması Survivor All Star'ın final heyecanı dün gece yaşandı. Yarışmacılardan Adem ile Nisa şampiyonluk mücadelesi verirken, All Star 2022'nin birincisi  Nisa Bölükbaşı oldu. Geçtiğimiz günlerde 3. olan ve hayallerine veda eden iddialı yarışmacı Batuhan Karacakaya'nın annesi Gülhayat Karacakaya yapımcı Acun Ilıcalı hakkında olay yaratacak paylaşımlarda bulunmuştu. Çocuğunun hakkının yendiğini söyleyen Karacakaya " Oğlum sadece hak dediği için iki senedir kaybettik. Hala her yeri ağrıyor. Gitti oğlumun emekleri" demişti. Survivor All Star 2022 finalinde açıklama yapan Acun Ilıcalı, Batuhan Karacakaya'nın annesinin o paylaşımına yanıt vererek " Bir anneye yakışmayan şeyler.." dedi

113
Survivor Batuhan'ın annesi Acun Ilıcalı'ya ateş püskürdü! Mektup olayında işler karıştı

Yer almaması dikkat çekti

Batuhan Survivor’a veda ederken, “Hikayem burada noktalandı. Sevenlerime çok teşekkür ediyorum” açıklamasını yaptı. Dün akşam Batuhan Karacakaya'nın Survivor All Star finalinde yer almaması dikkat çekti.

213
Survivor Batuhan'ın annesi Acun Ilıcalı'ya ateş püskürdü! Mektup olayında işler karıştı

Batuhan'ın annesinin paylaşımı olay oldu

Batuhan Karacakaya'nın annesi, oğlunun üçüncü olması üzerine çılgına döndü ve sosyal medya hesabından olay yaratacak paylaşımlarda bulundu.

313
Survivor Batuhan'ın annesi Acun Ilıcalı'ya ateş püskürdü! Mektup olayında işler karıştı

"Hikayem noktalandı"

Batuhan Survivor’a veda ederken, “Hikayem burada noktalandı. Sevenlerime çok teşekkür ediyorum” açıklamasını yaptı

413