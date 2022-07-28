Survivor Batuhan'dan, Demet Akalın'ın 'arabayı verdiler mi' sorusuna verdiği yanıt kriz çıkardı!
Survivor Batuhan Karacakaya sosyal medya hesabından bir arabayla fotoğraf paylaştı. Demet Akalın'dan ortalığı karıştıracak soru geldi. Karacakaya'nın verdiği cevap ise kriz çıkardı. Ünlü oyuncu bakın nasıl gönderme yaptı...
Batuhan Karacakaya, Survivor'dan elendikten sonra Nisa Bölükbaşı'nın şampiyon olmasına öfkelenenlerdendi. Araba ödülünün kazananı olan Karacakaya, sosyal medya hesabından arabalı fotoğraf paylaştı. Fotoğrafa yorum yapmayı ihmal etmeyen Demet Akalın, bombayı patlattı. Ünlü oyuncunun cevabı ise olay oldu.
Survivor All Star 2022'de Nisa Bölükbaşı'nın şampiyon olmasına tepki gösteren isimlerden biri de Batuhan Karacakaya idi.
Survivor Batuhan ve Acun Ilıcalı yarışma sonrası ters düşmüş ve ünlü yapımcı sert ifadeler kullanmıştı.
Kimsenin hakkını yemediklerini söyleyen Acun Ilıcalı'nın sözleri sonrası Batuhan bir daha yorumda bulunmamıştı.