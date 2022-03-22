Survivor Batuhan ve Yağmur Banda sevgili mi Survivor All Star 2022 aşk yuvasına döndü
TV8'de yayınlanan Survivor All Star 2022'de yarışan Batuhan Karacakaya, Gönüllüler Takımı'ndan Yağmur banda ile aşk yaşadıklarına yönelik iddialara yarışmada ekranlara seslenerek yanıt verdi ve hayranlarını uyardı!
Aşk-ı Memnu dizisindeki Adnan Ziyagil'in oğlu Bülent'i canlandırarak oyunculuğa adım atan ve şimdilerde Survivor All Star 2022'de ter döken yarışmacı Batuhan Karacakaya'nın gönlünü yarışmacı arkadaşı Yağmur Banda'ya kaptırdığı iddiası hem magazini hem de sosyal medyayı şaşırttı! Batuhan Karacakaya'nın kalbini Gönüllüler takımından Yağmur Banda'ya kaptırdığı iddia edildi. Bu iddialar hakkında ilk kez konuşan ve hayranlarına seslenen Batuhan Karacakaya, Dominik'ten hayranlarına seslenerek uyardı!
Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği Survivor All Star 2022 Ünlüler-Gönüllüler yarışmasıyla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
Mert Öcal ve Sude Burcu aşkından sonra bir aşk ilişkinin de Batuhan ve Yağmur arasında kıvılcımlandığı iddia edildi. Survivor yarışmacıları arasında yer alan Batuhan Karacakaya ile rakip takımındaki Yağmur Banda'nın aşk yaşadığı iddiası, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.
Önceki gün çok sayıda yorum alan konuyla ilgili taraflardan Batuhan Karacakaya ilk kez konuştu.