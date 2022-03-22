Survivor Batuhan ve Yağmur Banda sevgili mi Survivor All Star 2022 aşk yuvasına döndü

Aşk-ı Memnu dizisindeki Adnan Ziyagil'in oğlu Bülent'i canlandırarak oyunculuğa adım atan ve şimdilerde Survivor All Star 2022'de ter döken yarışmacı Batuhan Karacakaya'nın gönlünü yarışmacı arkadaşı Yağmur Banda'ya kaptırdığı iddiası hem magazini hem de sosyal medyayı şaşırttı! Batuhan Karacakaya'nın kalbini Gönüllüler takımından Yağmur Banda'ya kaptırdığı iddia edildi. Bu iddialar hakkında ilk kez konuşan ve hayranlarına seslenen Batuhan Karacakaya, Dominik'ten hayranlarına seslenerek uyardı!