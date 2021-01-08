Survivor Batuhan kaç yaşında sevgilsi kimdir? Batuhan Karacakaya dizileri
Survivor 2021 yarın akşam ilk bölümü ile başlıyor. Survivor 2021 Ünlüler kadrosunda yer alan isimlerden biri de Aşk-ı Memnu dizisinden hatırladığımız Bülent karakterine hayat veren oyuncu Batuhan Karacakaya oldu. 23 yaşında olan Batuhan aslen İstanbullu. Peki Survivor Batuhan'ın dizileri hangisi, sevgilisi var mı?
TV8 ekranlarının en çok sevilen, dünyanın en zorlu yarışması Survivor 2021 yarın ilk bölümü ile başlıyor. Her yıl daha da zorlaşan ada şartlarında bu sene ünlüler kadrosunda yer alacak isimlerden biri de yakışıklı oyuncu Batuhan Karacakaya oldu. Bir çoğumuzun Aşk-ı Memnu dizisindeki halleri ile hatırladığımız Batuhan şimdi büyüdü yakışıklı bir delikanlı oldu.
Dizideki Bülent karakterinin tam aksine gerçek hayatta kendinden emin karakteri ile alkış toplayan oyuncu Batuhan Karacakaya 23 yaşında ve aslen İstanbullu. Peki Batuhan Karacakaya'nın sevgilisi var mı?
Peki kimdir Batuhan Karacakaya: Karacakaya, 5 Şubat 1997 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Oyuncu Aşk-ı Memnu dizisinde 2008 ile 2010 yıllarında "Bülent Ziyagil" rolünü canlandırdı.
Daha sonra Umutsuz Ev Kadınları dizisinde "Mert" karakterini canlandırdı ve birçok filmde rol aldı Diriliş Ertuğrul dizisinde "Dündar" rolünü canlandırdı. Genç oyuncu 1.82 boyunda ve 75 kilodur.