Survivor Batuhan kaç yaşında sevgilsi kimdir? Batuhan Karacakaya dizileri

TV8 ekranlarının en çok sevilen, dünyanın en zorlu yarışması Survivor 2021 yarın ilk bölümü ile başlıyor. Her yıl daha da zorlaşan ada şartlarında bu sene ünlüler kadrosunda yer alacak isimlerden biri de yakışıklı oyuncu Batuhan Karacakaya oldu. Bir çoğumuzun Aşk-ı Memnu dizisindeki halleri ile hatırladığımız Batuhan şimdi büyüdü yakışıklı bir delikanlı oldu.