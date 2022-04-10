Survivor Barış'ın isteğini duyan Acun Ilıcalı şaşkına döndü: Böyle bir durumun olmasını istemeyiz
Survivor All Star'da ünlüler takımında yer alan Barış'ın konseyde istediği durum herkesi şoke etti.
Survivor All Star'da yarışmacılar dokunulmazlık ve iletişim oyunu için mücadele etti. Kazanan takım Gönüllüler oldu.
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Ünlüler takımı ise bir isim çıkarmak zorunda kaldı. Herkes o ismin kim olacağını merak ederken Barış'tan herkesi şoke eden bir istek geldi.
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Yokluk adasından gelen Barış, "Ben buraya gelirken All Star'da yarışmak için geldim ama iş biraz değişti." ifadelerini kullandı.
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Barış "Kendi alanım yok, kendim her akşam aynı yerde yatmıyorum ve yeni bir güne nerede uyanacağımı bilmiyorum" dedi.
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