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Survivor Barış'ın isteğini duyan Acun Ilıcalı şaşkına döndü: Böyle bir durumun olmasını istemeyiz

Survivor Barış'ın isteğini duyan Acun Ilıcalı şaşkına döndü: Böyle bir durumun olmasını istemeyiz

Survivor All Star'da ünlüler takımında yer alan Barış'ın konseyde istediği durum herkesi şoke etti.

Survivor Barış'ın isteğini duyan Acun Ilıcalı şaşkına döndü: Böyle bir durumun olmasını istemeyiz

Survivor All Star'da yarışmacılar dokunulmazlık ve iletişim oyunu için mücadele etti. Kazanan takım Gönüllüler oldu. 

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Survivor Barış'ın isteğini duyan Acun Ilıcalı şaşkına döndü: Böyle bir durumun olmasını istemeyiz

Ünlüler takımı ise bir isim çıkarmak zorunda kaldı. Herkes o ismin kim olacağını merak ederken Barış'tan herkesi şoke eden bir istek geldi.

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Survivor Barış'ın isteğini duyan Acun Ilıcalı şaşkına döndü: Böyle bir durumun olmasını istemeyiz

Yokluk adasından gelen Barış, "Ben buraya gelirken All Star'da yarışmak için geldim ama iş biraz değişti." ifadelerini kullandı.

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Survivor Barış'ın isteğini duyan Acun Ilıcalı şaşkına döndü: Böyle bir durumun olmasını istemeyiz

Barış "Kendi alanım yok, kendim her akşam aynı yerde yatmıyorum ve yeni bir güne nerede uyanacağımı bilmiyorum" dedi.

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