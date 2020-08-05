Survivor Barış Murat Yağcı ipucunu verdi Nisa Bölükbaşı bombayı patlattı

TV8 ekranlarının en çok izlenen yarışması Survivor'da bu sene yarışan ve renkli kişiliğiyle büyük bir hayran kitlesi elde eden Nisa Bölükbaşı, Survivor'ın bitmesiyle memleketi Prag'a döndü. Survivor nedeniyle aylarca ailesinden uzak kalan Nisa, özlemini giderdi ve şimdilerde yeniden Türkiye'ye dönme hazırlığı yapıyor.