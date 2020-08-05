Survivor Barış Murat Yağcı ipucunu verdi Nisa Bölükbaşı bombayı patlattı
Survivor 2020'de birçok kişinin gönlünü fetheden Nisa Bölükbaşı, Türkiye'ye dönme hazırlığını yaptı, Twitter'dan duyurdu. Survivor ikincisi Barış Murat Yağcı da sürprize dair ipucu verdi.
TV8 ekranlarının en çok izlenen yarışması Survivor'da bu sene yarışan ve renkli kişiliğiyle büyük bir hayran kitlesi elde eden Nisa Bölükbaşı, Survivor'ın bitmesiyle memleketi Prag'a döndü. Survivor nedeniyle aylarca ailesinden uzak kalan Nisa, özlemini giderdi ve şimdilerde yeniden Türkiye'ye dönme hazırlığı yapıyor.
İddialara göre, Acun Ilıcalı ve ekibi 2021 yılında gerçekleşecek olan Survivor için şimdiden hazırlıklara başladı ve tüm Survivor hayranlarının istediği ''Survivor All Star''ın televizyon ekranlarında yer alacağı dilden dile dolanmaya başladı.
Tam bu iddialar gündemdeyken Nisa Bölükbaşı'nın da sosyal medya hesabı Twitter'dan müjdeyi vererek Türkiye'ye döneceğini duyurması yeni iddiaları doğurdu.
Söylentilere göre, Survivor All Star kadrosunda Acun Ilıcalı’nın bulunmasını istediği ilk isim Nisa Bölükbaşı. İddialara göre Nisa’yı ikna turlarına başlayan Acun Ilıcalı program için özel isimlerle konuşmayı sürdürüyor.