Survivor Barış Murat Yağcı Birce Akalay'ın kuzeni çıktı ama ikili yıllardır küs
TV8'de yayımlanan Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor yarışmasının yıldızı Barış Murat Yağcı'nın, ünlü oyuncu Birce Akalay'ın kuzeni olduğu ortaya çıktı. Fakat ikili, 3 senedir birbirleriyle görüşmüyor.
Bir dönem televizyon ekranlarında yayımlanan Şevkat Yerimdar, Kiralık Aşk gibi dizilerle adından söz ettiren Barış Murat Yağcı, şimdilerde TV8 ekranlarında yayımlanan Survivor yarışmasında fırtınalar estiriyor.
Son olarak Ünlüler takımındayken Gönüllüler takımına geçen Barış Murat Yağcı, Survivor yarışmasından ziyade ünlü kuzeni ile gündeme geldi. Star Tv ekranlarının favori dizisi Babil'de İlay karakterine hayat veren Birce Akalay ile Survivor Barış Murat Yağcı'nın kuzen olduğu ortaya çıktı.
Kuzen olan Barış Murat Yağcı ve Birce Akalay'ın ise 3 yıldır birbirleri ile görüşmedikleri, küs oldukları öğrenildi. İddialara göre, Yağcı ve Akalay aileleri ile beraber 3 sene önce Paris'e tatile gitmişler.
Fakat o tatil ikilinin arasını açmış, tatil dönüşü her iki taraf bir daha bir araya gelmek istememiş.