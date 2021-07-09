Survivor Ayşe Yüksel'den ada ile ilgili her şeyi tek tek anlattı! Bomba itiraf

Adapte olamadın mı hala?

Oldum aslında ama bazen gelgit yaşıyor insan. Tam alıştım diyorum sonra yine kalabalığın içinden soyutlanma isteği geliyor. Doğal ortamına çekilmek istiyorsun. Ben de elimden geldiğince o duyguyu bastırıp insanlara ve ortama adapte olmaya çalışıyorum. Çünkü sürecimiz çok kısa. Buradan çıktıktan sonra hedeflerine ulaşabilmen için daha çabuk adapte olman gerekiyor. O yüzden elimden geldiğince alışmaya çalışıyorum.