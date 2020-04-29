Survivor Aycan Yanaç'ın şifreli yazışması ifşa oldu Fenerbahçeli futbolcu çıktı

Acun Ilıcalı'nın açıklamaları şu şekildeydi: "Aycan ile konseydeki diyaloğu seyredin. Tüm şifreleri çözdük, konuya hakimiz. Aycan da bu hakimiyeti gördü, Survivor sevenlere sesleniyorum, şu 3 gün kaçırmayın. Tahmin etmeyeceğiniz olaylar var. Şaşkın şaşkın ben de seyrediyorum.Aycan bir arkadaşıyla özel konuşmaya başlıyor. Kız Aycan'a 'Sana bir sözüm vardı' diyor, 'O sözü tuttum' diyor.