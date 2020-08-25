Survivor Aycan Yanaç Onur Soygun ile yakalandı aşk iddiası bomba gibi düştü

Acun Ilıcalı'nın herkes tarafından ilgiyle izlenen programlarından biri olan Survivor'ın finale yaklaşan isimlerinden Aycan Yanaç, yarışmanın bitmesiyle soluğu tatilde aldı. Çeşme'de denizin, güneşin keyfini çıkaran Aycan, ilk olarak Sercan Yıldırım ile beraber vakit geçirdi.