Survivor Aycan Yanaç Onur Soygun ile yakalandı aşk iddiası bomba gibi düştü
Survivor 2020'nin dikkat çeken isimlerinden Aycan Yanaç, bir aşk iddiasıyla gündeme bomba gibi düştü, DJ Onur Soygun ile yakalandı.
Acun Ilıcalı'nın herkes tarafından ilgiyle izlenen programlarından biri olan Survivor'ın finale yaklaşan isimlerinden Aycan Yanaç, yarışmanın bitmesiyle soluğu tatilde aldı. Çeşme'de denizin, güneşin keyfini çıkaran Aycan, ilk olarak Sercan Yıldırım ile beraber vakit geçirdi.
Sercan Yıldırım'ın kardeşi Tezcan'ın düğününden sonra Çeşme'ye doğru beraber yola çıkan ikilinin aracında Survivor'un sevilen isimlerinden Yasin Obuz’ da yer aldı.
Dostluklarını İstanbul’da pekiştiren Sercan Yıldırım ve Aycan Yanaç’a sonrasında ise Aşkım Burçe Tunay katıldı. Hayranlarının her anını büyük dikkatle takip ettiği Aycan Yanaç’tan şaşırtan bir hamle geldi.
Aycan ve Aşkım’ın tatilinde Survivor Burak’ın da yer alması sosyal medyada ''Aycan ile Burak aşk mı yaşıyor'' sorularının gündeme gelmesine neden oldu.