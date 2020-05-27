Survivor Aycan Yanaç hüngür hüngür ağladı! İletişim ödülü kazananı belli oldu
Survivor'ın ekranlara gelen 88. bölümünde iletişim ödülü için takımlar parkura çıktılar. Bayramın 3. gününde iletişim ödülünü kazanmak isteyen takımların mücadelesi nefes kesti.
26 Mayıs Salı günü TV8 ekranlarından izleyiciyle buluşan Survivor 2020'de ünlüler ve gönüllüler yeni bir iletişim ödülü için karşı karşıya geldi. İletişim oyununda takımlardan ikişer yarışmacı parkura çıktı. Bir kişinin atıcılık yaptığı ve ilk defa oynanılan parkurda iletişim oyununu kazanan takım, günün sonunda ödülün sahibi oldu.
"Avantaj oyununu kim kazandı?": Survivor 2020’de ünlüler ve gönüllüler, iletişim oyunu öncesinde avantaj oyununa çıktı. Ünlüler tam takım sahada yer alırken gönüllülerden Yasin, Cemal Can, Nisa ve Evrim parkura çıktı. Zorlu bir parkurda bayrak yarışını kazanan gönüllüler, avantaj oyununu kazandılar.
"İletişim ödülünü kim kazandı?": Survivor 88. bölümde ünlüler ile gönüllüleri, zor bir iletişim oyunu bekliyordu. İlk defa oynadıkları parkurda kaydıraktan, havuzdan ve birçok farklı engeli aşan Survivor yarışmacıları, son kısımdan üç topu eğimli bir zeminin sonunda sepete sokmaları ve her üç sepete bir top girmesi gerekiyordu. Bazı yarışmacılar, zorlu parkurda takılıp rakiplerinden geride kaldı.
Geride kalan yarışmacılardan bazıları buna rağmen sayıyı almayı başarırken önde bitiren bazı yarışmacılar, rakiplerine atış şansı bile vermedi. İletişim oyunu Ünlülerden Sercan, gönüllülerden Yasin eşleşmesi ile başladı.