Survivor Aycan Yanaç hüngür hüngür ağladı! İletişim ödülü kazananı belli oldu

"İletişim ödülünü kim kazandı?": Survivor 88. bölümde ünlüler ile gönüllüleri, zor bir iletişim oyunu bekliyordu. İlk defa oynadıkları parkurda kaydıraktan, havuzdan ve birçok farklı engeli aşan Survivor yarışmacıları, son kısımdan üç topu eğimli bir zeminin sonunda sepete sokmaları ve her üç sepete bir top girmesi gerekiyordu. Bazı yarışmacılar, zorlu parkurda takılıp rakiplerinden geride kaldı.