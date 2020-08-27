Survivor Aycan Yanaç Gaziantep'e transfer oluyor! İşte milli futbolcunun transfer olacağı takım
Survivor’da yıldızı parlayan milli futbolcu Aycan Yanaç, yeşil sahalarda transfere imza atmak üzere. Yarın günü Gaziantep’e gidecek olan Aycan'ın ALGSPOR Başkanı Ali Gözcü ile pazarlık masasına oturacağı öğrenildi.
Survivor'da yıldızı parlayan milli futbolcu Aycan Yanaç, yarın günü Gaziantep'e giderek ALGSPOR Başkanı Ali Gözcü ile görüşecek. ALGSPOR, bu sene Türkiye Kadınlar 1. Futbol Ligi'ni lider bitirerek Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı hak etmişti.
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Bu sene Türkiye Kadınlar 1. Futbol Ligi'ni lider bitiren ve Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı hak eden ALGSPOR, Survivor yarışmasıyla ünlenen milli futbolcu Aycan Yanaç'ı transfer ediyor.
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Edinilen bilgilere göre, milli futbolcu Aycan Yanaç, cuma günü (yarın) Gaziantep'e giderek ALGSPOR Başkanı Ali Gözcü ile bir görüşme yapacak.
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Bu transfere her iki tarafın da olumlu yaklaştığı ve 21 yaşındaki oyuncunun, ALGSPOR'da oynamak için oldukça heyecanlı olduğu bildiriliyor.
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