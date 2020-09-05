Survivor Aycan Yanaç bikinili pozlarının eleştirilmesine cevabıyla olay oldu
Survivor 2020 yarışmasının yıldız isimlerinden Aycan Yanaç, Instagram hesabından paylaştığı bikinili pozlarına gelen eleştiriler için "Tepkiler umurumda değil" diyerek resti çekti.
Survivor 2020'nin en dikkat çeken isimlerinin başında gelen Aycan Yanaç, yarışmadan elendikten sonra çıktığı tatille konuşulmaya devam ediyor.
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Sosyal medya hesabından peş peşe bikinili pozlarını paylaşan Yanaç, gelen tepkilerin ardından sessizliğini bozdu.
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Survivor yarışmacılarından oyuncu Mert Öcal ile Bebek'te görüntülenen Aycan Yanaç, bikinili pozlarına gelen eleştiriler için şunları söyledi:
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"Ben beğendiğim fotoğrafları paylaşıyorum bu aralar tatildeydim çok bikinili fotoğraf paylaştım diye tepki aldım. Ama bu benim profilim olduğu için kendi hoşuma gittiği için paylaşıyorum. Kimsenin ne dediği çok umurumda olmuyor."
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