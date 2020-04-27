Survivor Aycan aldatıldı mı Acun Ilıcalı o şifreyi çözdüğünü duyurdu
Dün akşam ekranlara gelen Survivor'ın 58. bölümde dokunulmazlık ve eleme heyecanı yaşandı. Haftanın ikinci eleme adayı belli olurken, Acun Ilıcalı ada konseyinde Aycan'ın şifreli konuşmasını çözdüğünü söyledi.
TV8'de 26 Nisan Pazar günü ekranlara gelen yeni bölümde haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. İlk dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler ile gönüllüler arasında dün akşam kıran kırana bir mücadele yaşandı. İlk dokunulmazlığı kazanan gönüllüler, ikinciyi de alarak elemeye aday yollamamak için mücadele etti.
"Dokunulmazlığı kim kazandı?": Survivor'da ikinci dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya gelen ünlüler ile gönüllüler takımları arasında başa baş geçen mücadelenin son anlarında durum 9-8’e kadar geldi. Gönüllüler durumu 9-9’a taşıyamadı ve dokunulmazlığı kazanan takım Elif’in başarılı atışlarıyla 10’a 8 ünlüler oldu.
"İlk eleme adayı Yunus Emre oldu": Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımında yapılan ada konseyinde oylama sonuçları herkesi şaşırtmıştı. Ünlüler takımında kutudan çıkan isimler; Elif, Sercan, Aycan, Emre, Aşkım oldu. Neredeyse herkesin birbirini yazdığı ada konseyinde ünlüler takımından Yunus Emre, haftanın ilk eleme adayı oldu.
"2. eleme adayı kim oldu?": Survivor 2020'de dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımı ada konseyinde oylamaya gitti.