Survivor Avatar Atakan'ın ailesi hakkında sır perdesi aralandı! İddialı ve başarılı yarışmacının ailesi hakkında bilinmeyenler..
Avatar lakaplı Çağan Atakan Arslan, performansının yanı sıra özel hayatıyla da merak konusu oluyor. Survivor 2016 senesi şampiyon olan Avatar Atakan Survivor All Star 2022'de kıyasıya mücadelesiyle gündemden düşmüyor. Atakan Arslan'ın ailesi hakkında bilinmeyen bir sır perdesi aralandı. İşte Çağan Atakan Arslan hakkında tüm merak edilenler...
Çağan Atakan Arslan, Serap Korkmaz ile 2017 yılında nikah masasına oturmuştu. Çiftin mutlu evliliklerinden ise Leon Aslan isminde bir oğlu bulunuyor.
Özel hayatının merak edildiği yarışmacının Dedesi ve babaannesinin büyüttüğü biliniyordu.
Atakan çok küçük yaştayken anne ve babası boşanmış.
Atakan'ın velayetini babası, kardeşininkini de annesi almış. Atakan yıllar sonra kardeşi ile yeniden görüşmeye başlamış.Ebeveynler boşandıktan sonra kendileri hiç görüşmediği gibi çocuklarıyla da biraraya gelmemişler.
Öte yandan milli kick boksçu Atakan Arslan, geçtiğimiz yıllarda öz babası Mehmet Arslan'ın kendisine hakaret ve tehditte bulunduğu iddiasıyla savcılığa başvurmuştu.