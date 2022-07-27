Survivor Avatar Atakan, aşk dolu paylaşımıyla baş döndürdü! Eşine yaptığı jest kıskandırdı

Avatar Atakan, 2016 sezonundaki şampiyonluğuyla ve All Star 2022'de adını unutulmayacaklar listesinde yazdırdı. Atakan Aslan, sosyal medya hesabından eşiyle romantik fotoğraflar paylaştı. Aşka gelen Avatar Atakan, paylaştığı pozlarla beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Yaptığı bu jestle çok konuşulan ünlü boksör, kısa süre içinde sosyal medyayı salladı.