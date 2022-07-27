Survivor Avatar Atakan, aşk dolu paylaşımıyla baş döndürdü! Eşine yaptığı jest kıskandırdı
Survivor Atakan Aslan, sosyal medyada aşka geldi. Eşiyle romantik pozunu paylaşan ünlü boksörün yaptığı o jest çok konuşuldu. Takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutulan fotoğraflar, kısa süre içinde sosyal medyayı adeta salladı.
Avatar Atakan, 2016 sezonundaki şampiyonluğuyla ve All Star 2022'de adını unutulmayacaklar listesinde yazdırdı. Atakan Aslan, sosyal medya hesabından eşiyle romantik fotoğraflar paylaştı. Aşka gelen Avatar Atakan, paylaştığı pozlarla beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Yaptığı bu jestle çok konuşulan ünlü boksör, kısa süre içinde sosyal medyayı salladı.
2016 yılında katılığı Survivor yarışmasını şampiyon tamamlayan Çağan Atakan Arslan, 2022 All Star sezonunu 9’uncu olarak tamamlamıştı.
Yarışmada ailesinden uzak kalacağı için zorlanacağını belirten Atakan Arslan, "Zorluklarla mücadele etmek hoşuma gidiyor ama oğlum Aslan ve eşimden ayrı kalacağım, o beni zorlayacak" demişti.
Avatar Atakan ve eşi Serap Korkmaz, son zamanlarda sosyal medyanın ve magazin gündeminin gözde isimlerinden oldu. Sık sık birlikte gönderi paylaşan çift, bu defa aşk dolu pozlarıyla gündeme geldi.