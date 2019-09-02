Survivor Atakan ve Katerina'dan kötü haber sevenleri ne olduğunu anlamadı
Survivor Türkiye-Yunanistan yarışmasında tanışıp adada başlayan aşklarını dışarıda da sürdüren Katerina Dalaka ve Atakan Işıktutan çifti, sosyal medya hesaplarından birbirlerini silerek ayrıldıklarının mesajını verdi.
Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor'da tanışan ikiliden kötü haber geldi. Yarışmanın bitmesinin ardından aşklarını sosyal medyadan paylaştıkları fotoğraflar ve güzel sözlerle her fırsatta duyuran ikili, tüm fotoğraflarını kaldırdı. Ayrıca ikili, karşılıklı olarak takipleşmeyi de bıraktı.
Atakan, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen Katerina Dalaka'yı İstanbul'da çeşitli gezilecek yerlere götürmüş ve "Bana yaşamın gerçeklerini öğreten, hayatıma çok güzel şeyler getiren, kesinlikle ideal bir insan! Hayatımda olduğun için çok şanslıyım ve sonsuza dek kalbimin derinliklerinde olacaksın..." ifadelerini kullanmıştı.
Kimilerine göre kurguydu: Yarışma esnasında birbirleriyle samimi görüntüler veren ikili, aşklarını resmi olarak açıklamamışlardı. Kimilerine göre bu aşk, Survivor'ın reytinglerini yükseltme amacı düzenlenen bir kurguydu.
Peki Survivor Katerina Dalaka kimdir?: Katerina Dalaka 20 Ağustos 1992'de Münih'te doğmuştur. Sportmen bir aileden gelen Katerina Dalaka, lisansını Selanik Aristoteles Üniversitesi’nde tamamladı.