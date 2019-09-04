Survivor Atakan Dalaka'dan ayrılınca gecelere aktı ünlü ismin eski eşiyle...
Survivor'da tanıştığı Katerina Dalaka ile geçtiğimiz günlerde ayrılan Atakan Işıktutan, Oktay Derelioğlu'nun eski eşi Sezer Çakır ile Bebek'te görüntülendi.
Tv8'de yayınlanan Survivor yarışmasında adını tüm Türkiye'ye duyurmasının ardından geniş hayran kitlesi kazanan Atakan Işıktutan, geçtiğimiz günlerde iş adamı Murat Varol ile aşk yaşadığı haberleriyle gündeme gelen Sezer Çakır ile görüntülendi.
Katerina Dalaka ile Survivor bitiminde de aşklarını devam ettiren Atakan, ayrılığın ardından kendini gecelere attı. Önceki akşam Bebek'te kameralara yakalanan Atakan'ın yanında Sezer Çakır'da vardı.
Kardeşim gibi: Oktay Derelioğlu'nun eski eşi olan Sezer Çakır, Survivor Atakan'ın kardeşi gibi olduğunu özellikle belirtti. Çakır'ın, iş adamı Murat Varol ile ayrılığının ardından şarkıcı Buray'la birlikte olduğu iddia edilmişti.
Birbirlerini silmişlerdi: Survivor Atakan ile Katarina Dalaka da geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesaplarından tüm pozlarını silmiş ve birbirlerini takipten çıkmışlardı.