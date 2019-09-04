Survivor Atakan Dalaka'dan ayrılınca gecelere aktı ünlü ismin eski eşiyle...

Kardeşim gibi: Oktay Derelioğlu'nun eski eşi olan Sezer Çakır, Survivor Atakan'ın kardeşi gibi olduğunu özellikle belirtti. Çakır'ın, iş adamı Murat Varol ile ayrılığının ardından şarkıcı Buray'la birlikte olduğu iddia edilmişti.