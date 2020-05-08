Survivor Aşkım itiraflarıyla olay oldu! Kamera arkasını ifşa etti
7 Mayıs Perşembe günü ekranlara gelen Survivor 2020'nin son bölümünde Voleybol maçı heyecanı yaşandı. Ayrıca geçtiğimiz günlerde Survivor'dan elenen Aşkım katıldığı Survivor Panorama'ya özel açıklamalarda bulundu.
TV8 ekranlarının en çok izlenen yarışma programı Survivor 2020'de tüm heyecan devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Acun Medya'ya karşı voleybol maçında kaybeden Evrim ve Nisa, bir kez daha rövanş maçına çıktılar. Geçen hafta yenilen Evrim ve Nisa'nin isteği kabul edildi ve dün bu rövanş maçı gerçekleşti.
"Voleybol maçından kim galip ayrıldı?": Büyük maç öncesinde Acun Ilıcalı kazanan takımın ödülünü ve yarışmacılar kimi desteklediğini sordu. Acun Ilıcalı, kazanan takımı destekleyenlerin makarna ve şeker pare tatlısı kazanacaklarını duyurdu.
Geçen hafta sadece Cemal Can'ın desteklediği Nisa ve Evrim'i bu defa Yasin, Cemal Can, Mert, Berkan, Ardahan ve Ersin Korkut seçti.
"Acun Medya bir kez daha galip ayrıldı": Kıran kırana geçen maçta durum 2-2 oldu. Son sette ise Acun Medya takımı farkı açtı.