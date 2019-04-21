Survivor Almeda'nın inanılmaz değişimi! Estetikle bambaşka birine dönüştü

Survivor Almeda'nın inanılmaz değişimi! Estetikle bambaşka birine dönüştü

Acun Ilıcalı'nın ekran yüzü haline getirdiği ve Survivor 2012 yarışmasındaki güzelliğiyle adından söz ettiren Almeda Abazi'nin son halini görenler tanıyamıyor.

Survivor Almeda'nın inanılmaz değişimi! Estetikle bambaşka birine dönüştü - Sayfa 1

2008 yılında Kainat Güzeli ünvanını alan Almeda Abazi, anne olmak için gün sayıyor. 2017 yılında hayatını birleştirdiği yakışıklı oyuncu Tolgahan Sayışaman'la evliliğini sürdüren Almeda, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla da gündem olmaya devam ediyor.

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Survivor Almeda'nın inanılmaz değişimi! Estetikle bambaşka birine dönüştü - Sayfa 2

Son dönemde anne olma heyecanının yanı sıra yaptırdığı estetistiklerle gündeme gelen Almeda, sonunda takipçilerine patladı. Almeda Abazi, kısa süre önce yanaklarına dolgu yaptırdığı, çenesini törpülettiği iddiasıyla gündeme gelmişti. Almeda Abazi son olarak, 'Gözlerinizi nerede yaptırdınız' sorusuna öfkelendi.

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Survivor Almeda'nın inanılmaz değişimi! Estetikle bambaşka birine dönüştü - Sayfa 3

Burun ve dudaklarından başka bir yerinde müdahale olmadığını söyleyen Almeda, "İyice abarttınız. Burun ameliyatı dışında yüzümde bir şey yok. Bir sene önce üst dudağıma iki nokta dolgu yaptırdım. Zaten ona da pişman oldum" dedi.

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Survivor Almeda'nın inanılmaz değişimi! Estetikle bambaşka birine dönüştü - Sayfa 4

Sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla güzelliğinden söz ettiren Almeda Abazi, geçirdiği estetik operasyonlarından pişman olmuş ve ‘Estetik güzeli olmak nasıl bir duygu’ şeklindeki yorum üzerine, “Muhteşem… Siz de deneyin belki bu kompleksinizden kurtulursunuz” şeklinde imalı bir yanıt vermişti.

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