Survivor All Star'da yine gerginlik yaşandı!

"SES TONUNU DÜŞÜR"

Furkan da olaya müdahil olup "Yunus Emre de ben çıkarken 'Zibidi Gonzales' diyor biz bir şey dedik mi? Ses tonunu düşür." diyerek tepki gösterdi. Dokunulmazlığı 12-4'lük farklı bir skorla alan Kırmızı Takım rahat bir nefes aldı.