Survivor All Star'da potaya giren şok isim! ''Arkama bile bakmak istemiyorum!''
Survivor All Star'da dün akşam haftanın ilk dokunulmazlık oyunu büyük bir heyecanla oynandı. Mavi takım ve kırmızı takım, canla başla mücadele etti. Son 10 kişinin kaldığı Survivor'da ilk eleme adayı belirlenmişti. Eleme potasına giren ikinci yarışmacının iddialı sözleri geceye damgasını vurdu.
Tv8 ekranlarının en sevilen programı Survivor'da mücadelenin son ayaklarına gelindi. Son 10 kişinin kaldığı yarışmadan güçlü isimler bile kendilerini birden potada buluyor. Artık kimin eleneceği konusunda fikir bile yürütülemeyen bölümlerde mücadele kıyasıya devam ediyor.
Survivor 2022 All Star son bölümde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Survivor'da mavi ve kırmızı takımlar, zorlu platformda dokunulmazlığı kazanabilmek için yarıştı. Dokunulmazlığı kaybeden takımda ise eleme potasına giren yarışmacı belirlendi. Dokunulmazlık parkurunda her iki takım da potaya yarışmacı göndermemek için adeta canını dişine taktı. Oyunun ilk turunda gönüllüler takımı avantajı elde ederek rakibine karşı galip geldi.
İkinci turda ise ünlüler üst üste aldıkları üç sayı ile rakibini yakaladı. Son etapta Nisa'nın Nagihan karşısındaki atışı ile gönüllüler ikinci turu da 8-7 galip bitirdi. Böylece gönüllüler takımı haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kazandı. Dokunulmazlık sembolü 6/9 yapıp en kritik final sayısını alan Nisa'ya verildi. Öte yandan gönüllüler sinema keyfi ödülünden de yararlandı.
Yarışmacıların stres attığı ve ödül aldığı Survivor 'Bil Bakalım' oyununda yine kırmızı ve mavi takım eşleşti. Oyun öncesi "Bil Bakalım" oyununu kazanan takımın soğuk kahve ödülünü alacağı açıklandı. Komik diyalogların ortaya çıktığı gecede yarışmacılar Murat Ceylan'ın sorduğu sorulara yakın tahminleri vermeye çalıştı. Rakip takım arkadaşları ile mücadele veren takımlardan en fazla doğru yanıtı veren gönüllüler oldu. Böylece gönüllüler takımı hem dokunulmazlık hem de "Bil Bakalım" oyununun kazananı oldu.