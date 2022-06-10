Survivor All Star'da potaya giren şok isim! ''Arkama bile bakmak istemiyorum!''

Yarışmacıların stres attığı ve ödül aldığı Survivor 'Bil Bakalım' oyununda yine kırmızı ve mavi takım eşleşti. Oyun öncesi "Bil Bakalım" oyununu kazanan takımın soğuk kahve ödülünü alacağı açıklandı. Komik diyalogların ortaya çıktığı gecede yarışmacılar Murat Ceylan'ın sorduğu sorulara yakın tahminleri vermeye çalıştı. Rakip takım arkadaşları ile mücadele veren takımlardan en fazla doğru yanıtı veren gönüllüler oldu. Böylece gönüllüler takımı hem dokunulmazlık hem de "Bil Bakalım" oyununun kazananı oldu.