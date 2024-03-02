Survivor All Star'da olaylı gece!

Survivor All Star 2024 heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Her bölümü büyük yankı uyandıran Survivor'da kaos hiç bitmiyor. Yarışmacılar arasında yaşananlar, kavgalar ve diskalifiyelerin büyük ses getirdiği Survivor'da yine ada konseyinde heyecanlı dakikalar yaşandı.