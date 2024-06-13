Survivor All Star'da finalistler belli oldu eski şampiyon veda etti
Survivor All Star'da Yunus Emre'nin elenmesiyle birlikte son beş yarışmacı İstanbul'a geldi. Yarı final heyecanı İstanbul'da canlı yayınla yaşandı. Kıyasıya mücadelenin ardından büyük finale yükselenler belli oldu.
Survivor All Star'da yarı final heyecanı İstanbul'da canlı yayında yaşandı. Yarışmanın son beş yarışmacısından biri olan Yunus Emre'nin elenmesinin ardından Survivor finalistleri de belli oldu. Survivor tarihinde ilk kez yarışmacılar, ailelerinin gözü önünde canlı olarak yarıştılar.
Finale adını ilk yazdıran isim Batuhan olurken, ikinci final biletini Nefise aldı. Seda, Ogeday ve Atakan, son iki finalist olmak için canlı yayında parkurda yarıştı. Ogeday, Seda ile mücadelesinde oyunu kazanarak puanını 8'e yükseltti ve Batuhan ile Nefise'nin ardından finale adını yazdırdı.
Kısa bir konuşma yapan Ogeday, "İnanılmaz mutluyum. En az oyunu oynayarak finale yükseldim. Yarınki oyuna da yorgunluk açısından büyük etkisi olacak. Allah yüzüme güldü, şans benimleydi. Seda abla ile 2 oyunda atamadım, kesin atacak dedim ama ben aldım. Çok iyi yarışmacılar arkadaşlar. Bugün şans bana güldü. İkisine de başarılar diliyorum. Bugün benim için bitti, yarın da kolay bir rakip olmayacağım" dedi.
Atakan, Seda ile mücadelesinde sadece 1 sayı alabildi ve 8-1 yenilerek hayallerine veda etti. Böylelikle Ogeday'dan sonra Seda, dördüncü finalist oldu.