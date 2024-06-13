Survivor All Star'da finalistler belli oldu eski şampiyon veda etti

Kısa bir konuşma yapan Ogeday, "İnanılmaz mutluyum. En az oyunu oynayarak finale yükseldim. Yarınki oyuna da yorgunluk açısından büyük etkisi olacak. Allah yüzüme güldü, şans benimleydi. Seda abla ile 2 oyunda atamadım, kesin atacak dedim ama ben aldım. Çok iyi yarışmacılar arkadaşlar. Bugün şans bana güldü. İkisine de başarılar diliyorum. Bugün benim için bitti, yarın da kolay bir rakip olmayacağım" dedi.