Survivor All Star'da dün gece elenen isim herkesi şok etti! Sevgilisi, kendine hayran bıraktı!
Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor'da dün akşam yine eleme heyecanı yaşandı. Elenen yarışmacının sevgilisi merak konusu oldu. Güzellik yarışmasına katılan kız arkadaşı, tescilli güzelliğiyle büyüledi. Bakın kim elendi...
Tv8 ekranlarında yayınlanan vazgeçilmez yarışma Survivor All Star'da dün gece yaşanan eleme heyecanı nasıl son buldu? Üçüncü eleme adayı kim oldu, yarışmaya veda eden isim kim oldu? İşte detaylar...
Survivor All Star 2022'de bu haftanın üçüncü ve son dokunulmazlık oyunu ekranlara geliyor. Programda 2. dokunulmazlığı kazanan isim Ayşe olurken 2. eleme adayı ise Nisa olmuştu. 21 Haziran Salı dün akşam yayınlanan 141. yeni bölümde Survivor 3. eleme adayı belli oldu. Programın yeni bölümünde eleme konseyinde heyecanlı dakikalar yaşandı. Yarışmayı severek takip edenler "21 Haziran Survivor üçüncü eleme adayı kim oldu, bireysel dokunulmazlığı kim kazandı?" sorusuna yanıt arıyor.
Survivor All Star 2022'de 2. dokunulmazlık oyununu Ayşe kazandı. Ödülün de sahibi olan Ayşe; Nagihan, Adem ve Batuhan'ı seçti. Survivor 3. dokunulmazlık oyununu kazanan yarışmacı Adem oldu ve Nagihan, Hikmet, Batuhan'ı yemeğe götürdü.
Survivor yarışma programında 2. eleme adayı Nisa olmuştu. Survivor 3. eleme adayı Hikmet olurken 4. eleme adayı ise Nagihan oldu.
Survivor All Star'ın bu hafta eleme potasına giren isimleri Berkan, Nagihan, Nisa ve Hikmet oldu. İddialı yarışmalar için SMS oylaması yapıldı. SMS sonuçlarına göre Survivor'dan elenen yarışmacı Berkan Karabulut oldu.