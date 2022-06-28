Survivor All Star'da büyük final öncesi şok eden eleme! Finale kalan 4 isim belli oldu!
Tv8 ekranların vazgeçilmez yarışması Survivor All Star'da dün gece yaşanan eleme heyecanı, finale kalan 4 ismi de belirlemiş oldu. Dominik'te Nisa, Hikmet ve Adem arasında yapılan SMS oylamasında elenen isim herkesi şok etti. Finale kalan isimler kimler ve Survivor All Star'a dün akşam kim veda etti?
Survivor All Star dün akşam eleme heyecanıyla Tv8 ekranlarında yayınlandı. Nisa, Hikmet ve Adem arasında yapılan SMS oylamasında elenen isim herkesin ağzını açık bıraktı. Büyük finale güner kala yarışmada kalan 4 isim belli oldu. Veda eden isimden üzücü açıklamalar geldi. İşte detaylar...
Dokunulmazlık oyunu sonrası yapılan son konseyde haftanın üçüncü eleme adayı belli oldu.
Ünlüler ve gönüllüler olarak başlayan yarışmada son 5 isim mücadelesini sürdürürken bir kişi daha veda etti. Haftanın sonuna doğru son kez eleme yaşandı.
24 Haziran Cuma günü Ayşe, Nagihan ve Hikmet'in SMS sonuçları açıklanmıştı. Ve bir kişi elenmişti.