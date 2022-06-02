Survivor All Star'a veda eden şok isim... Bütün dengeler değişiyor!
Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde eleme heyecanı doruklara kadar yaşandı. Potaya giren Anıl, Ayşe, Sema ve Batuhan arasında en az oyu alarak yarışmaya veda eden isim bakın kim oldu. Acun lıcalı, dengenin bozulduğunu söyledi. Takımlar yeniden oluşturulacak.
Survivor'ın dün gece yayınlanan eleme konseyinde tansiyon oldukça yüksekti. 5 kişi kalan kırmızı takımdan dört kişi eleme potasında SMS oylamasına çıktı. Peki ya SMS oy sıralaması ile Survivor ünlüler takımından kim elendi? Bütün dengeler nasıl değişti?
Salı günü ekranlara gelen Survivor 2022 All Star yarışmasında ünlüler ve gönüllüler takımları arasında kıran kırana bir dokunulmazlık oyunu mücadelesi verildi. Zorlu parkurda fiziki ve psikolojik olarak sınırları zorlayan yarışmacılar terinin son damlasına kadar mücadele verdi ve kadınlar mücadelesinin ardından erkek yarışmacılar aynı parkur üzerinde takımlarına dokunulmazlık zırhını kazandırmak için kozlarını paylaştı.
Kritik dokunulmazlık oyunu mücadelesinde zorlu parkurda farklı skor elde ederek kazanan takım gönüllüler takımı oldu. Takımına önemli sayılar kazandıran Hikmet, dokunulmazlık sembolünü alan isim oldu.
Survivor'da bu hafta ilk eleme adayı Anıl olmuştu. Haftanın 2. dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımı Ayşe'yi eleme adayı yaptı. 3. dokunulmazlığı da kaybeden takım, bu sefer de Sema'nın adını yazdı. Haftanın son dokunulmazlık oyununu da kaybeden ünlüler takımında 4. aday da Batuhan oldu.