Survivor All Star'a veda eden şok isim... Bütün dengeler değişiyor!

Survivor'da bu hafta ilk eleme adayı Anıl olmuştu. Haftanın 2. dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımı Ayşe'yi eleme adayı yaptı. 3. dokunulmazlığı da kaybeden takım, bu sefer de Sema'nın adını yazdı. Haftanın son dokunulmazlık oyununu da kaybeden ünlüler takımında 4. aday da Batuhan oldu.