Survivor All Star'a 6. olarak veda eden Nagihan Karadere soluğu hastanede aldı!
Ekranların ilgiyle izlenen yarışması Survivor All Star'daki hırslı kimliği ile ön plana çıkan Nagihan Karadere yarışmaya 6. olarak veda etmiş, hayranlarını üzmüştü. Parkurdaki performansıyla ekranlara damga vuran Karadere Dominik'ten Türkiye'ye döndü. Karadere'nin döner dönmez sağlık sorunuyla uğraştığı öğrenildi. Ağrıları yüzünden hastaneye giden Karadere'nin böbrek taşı düşürdüğü öğrenildi...
Survivor All Star 2022'de göstermiş olduğu parkurlardaki performansıyla adınsan söz ettiren, hırslı kimliği ile ön plana çıkan Nagihan Karadere yarışmaya 6. olarak veda etmişti. Şampiyon adaylarından biri olarak gösterilen, elenerek herkesi şaşırtan Karadere Dominik'ten Türkiye'ye döndü. Ağrıları yüzünden hastaneye giden Karadere'nin şu sıralar sağlık sorunuyla uğraştığı öğrenildi. Ağrıları yüzünden hastaneye giden Karadere börek taşı düşürdü . Önümüzdeki günlerde ameliyat olacak olan sporcu, böbrek ağrıları sebebiyle Survivor'ın bu akşam gerçekleşecek final gecesine katılamayacak...
Survivor'a veda etmişti
All Star 2022 sezonunda ünlüler takımında şampiyonluk mücadelesine başlayan ve parkurlardaki performansı ile ekranlara damga vuran Survivor All Star yarışmacısı Nagihan Karadere geçtiğimiz günlerde Survivor’a veda etmişti.
Elenmesi şaşkınlık yaratmıştı
En önemli şampiyon adaylarından biri olan Nagihan Karadere’nin Survivor’dan elenmesi herkesi şaşırtmıştı.
Sağlık problemleriyle uğraşıyor
Dominik Cumhuriyeti’nden Türkiye’ye dönen Nagihan Karadere’nin şimdilerde sağlık sorunlarıyla uğraştığı öğrenildi.