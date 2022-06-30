Survivor All Star'a 6. olarak veda eden Nagihan Karadere soluğu hastanede aldı!

Survivor All Star 2022'de göstermiş olduğu parkurlardaki performansıyla adınsan söz ettiren, hırslı kimliği ile ön plana çıkan Nagihan Karadere yarışmaya 6. olarak veda etmişti. Şampiyon adaylarından biri olarak gösterilen, elenerek herkesi şaşırtan Karadere Dominik'ten Türkiye'ye döndü. Ağrıları yüzünden hastaneye giden Karadere'nin şu sıralar sağlık sorunuyla uğraştığı öğrenildi. Ağrıları yüzünden hastaneye giden Karadere börek taşı düşürdü . Önümüzdeki günlerde ameliyat olacak olan sporcu, böbrek ağrıları sebebiyle Survivor'ın bu akşam gerçekleşecek final gecesine katılamayacak...