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Survivor All Star 'ın 9. yarışmacısı oldu! Sakatlığı yüzünden veda etmişti, zafer için geri geldi

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Survivor All Star 'ın 9. yarışmacısı oldu! Sakatlığı yüzünden veda etmişti, zafer için geri geldi

TV8 ekranların sevilen yarışması Survivor All Star'ın yeni sezonunda yarışmacı kadrosu herkesi heyecanlandırıyor. Yarışmanın 9. yarışmacısını Acun Ilıcalı açıkladı. Daha önce sakatlanarak yarışmaya veda eden milli atlet Merve Aydın Survivor All Star 2024'ün yeni yarışmacısı oldu.

Survivor All Star 'ın 9. yarışmacısı oldu! Sakatlığı yüzünden veda etmişti, zafer için geri geldi

TV8 ekranlarında 2015 yılından itibaren yayınlanmaya başlayan sunuculuğunu Murat Ceylan'ın yaptığı Survivor yarışması her sezonunda izleyicilerini heyecanlandırıyor.

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Survivor All Star 'ın 9. yarışmacısı oldu! Sakatlığı yüzünden veda etmişti, zafer için geri geldi

Türkiye'nin en çok izlenen yarışma programı Survivor All Star yarışmacıları ve olaylı yarışma anları ile gündemlerden düşmemeye devam ediyor.

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Survivor All Star 'ın 9. yarışmacısı oldu! Sakatlığı yüzünden veda etmişti, zafer için geri geldi

Yarışmanın yeni sezonu Survivor All Star 2024'ün yarışmacı kadrosu Acun Ilıcalı'nın sosyal medya hesabı üzerinden duyurulmaya devam ediyor.

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Survivor All Star 'ın 9. yarışmacısı oldu! Sakatlığı yüzünden veda etmişti, zafer için geri geldi

İnstagram hesabından yarışmacıları açıklayan Ilıcalı; Nihat Altınkaya, Ogeday, Nagihan Karadere, Sercan Yıldırım, Aleyna Kalaycıoğlu, Yiğit Poyraz, Turabi, Damla Can'ın yarışmanın yeni sezonunda yarışacak yarışmacılar olduğunu açıklamıştı.

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