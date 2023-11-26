Survivor All Star 2024'ün son yarışmacısı belli oldu
Son olarak Ersin Korkut'un katıldığı Survivor All Star 2024'ün kadrosunu bir isim daha katıldı. Adada ter dökecek yeni isim Hakan Hatipoğlu oldu.
Son olarak Ersin Korkut'un katıldığı Survivor All Star 2024'ün kadrosunu bir isim daha katıldı.
13,6 milyon takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabından All Star kadrosunu açıklayan Acun Ilıcalı, son olarak Survivor yorumcusu Hakan Hatipoğlu'nun kadroda olacağını duyurdu.
Acun Ilıcalı şunları yazdı; Yıllardır başarıyla Survivor'ı yorumlayan Hakan, Survivor All Star performansı açıkladığımızda "Ben de orada olmalıyım." dedi ve biz de seve seve kabul ettik.
Yorumlarının hayranı olduğum Hakan'ın parkurlardaki performansını merakla bekliyorum ama şu bir gerçek ki Hakan Hatipoğlu Survivor'a renk katacak."