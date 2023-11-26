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Survivor All Star 2024'ün son yarışmacısı belli oldu

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Survivor All Star 2024'ün son yarışmacısı belli oldu

Son olarak Ersin Korkut'un katıldığı Survivor All Star 2024'ün kadrosunu bir isim daha katıldı. Adada ter dökecek yeni isim Hakan Hatipoğlu oldu.

Survivor All Star 2024'ün son yarışmacısı belli oldu

Son olarak Ersin Korkut'un katıldığı Survivor All Star 2024'ün kadrosunu bir isim daha katıldı.

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Survivor All Star 2024'ün son yarışmacısı belli oldu

13,6 milyon takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabından All Star kadrosunu açıklayan Acun Ilıcalı, son olarak Survivor yorumcusu Hakan Hatipoğlu'nun kadroda olacağını duyurdu.

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Survivor All Star 2024'ün son yarışmacısı belli oldu

Acun Ilıcalı şunları yazdı; Yıllardır başarıyla Survivor'ı yorumlayan Hakan, Survivor All Star performansı açıkladığımızda "Ben de orada olmalıyım." dedi ve biz de seve seve kabul ettik.

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Survivor All Star 2024'ün son yarışmacısı belli oldu

Yorumlarının hayranı olduğum Hakan'ın parkurlardaki performansını merakla bekliyorum ama şu bir gerçek ki Hakan Hatipoğlu Survivor'a renk katacak."

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