Survivor All Star 2022'den elenmişti! Avatar Atakan oğlu Leon Aslan'a işte böyle kavuştu
Ekranların beğeniyle izlenen yarışma programı Survivor All Star 2022'de finale doğru geri sayım başladı! Kıyasıya mücadelenin olduğu yarışmada adaya elenen isim Avatar lakaplı Çağan Atakan Arslan oldu. Özel hayatıyla da gündemde olan Nam-ı değer Atakan Aslan'ın yurda döndüğünde havaalanında oğlu ve eşiyle kavuşma anları izleyenleri duygulandırdı.
Kıyasıya mücadelenin yaşandığı, ekranların beğeniyle izlenen yarışma programı Survivor All Star 2022'de finale doğru geri sayım başladı! Yarışmada adaya veda eden isim Avatar lakaplı Çağan Atakan Arslan oldu. Özel hayatıyla da gündemde olan Nam-ı değer Atakan Aslan'ın yurda döndüğünde havaalanında oğlu ve eşiyle kavuşma anları izleyenleri duygulandırdı.
Survivor All Star 2022'de büyük finale çok az kalmışken sürpriz bir şekilde adaya veda eden isim Avatar Atakan yurda döndü. Kıyasıya mücadelenin verildiği yarışmada Survivor 2016 şampiyonu olan Avatar lakaplı Çağan Atakan Arslan'ın elenmesi hayranlarını üzerken sosyal medyada da oldukça ses getirdi. Attıkları SMS'lerin sayılmadığını iddia eden Avatar Atakan hayranları tepkilerini sosyal medyada dile getirdi.
Survivor All Star 2022'ye de efendiliği ile damga vuran Avatar Atakan özel hayatıyla da merak konusu oldu. Survivor Çağan Atakan Arslan, Serap Korkmaz ile 2017 yılında nikah masasına oturmuştu. Çiftin mutlu evliliklerinden ise Leon Aslan isminde bir oğlu bulunuyor. Havalimanında eşi ve oğlunun karşıladığı Avatar Atakan'ın oğlu Leon Aslan ile kavuşması izleyenleri duygulandırdı.
Survivor All Star 2022'de büyük finale çok az kalmışken sürpriz bir şekilde adaya veda eden Avatar Atakan yurda ve ailesine döndü. Kıyasıya mücadelenin verildiği yarışmada Survivor 2016 şampiyonu olan Avatar lakaplı Çağan Atakan Arslan'ın elenmesi hayranlarını üzerken sosyal medyada da oldukça ses getirdi.