Survivor All Star 2022'den elenmişti! Avatar Atakan oğlu Leon Aslan'a işte böyle kavuştu

Survivor All Star 2022'ye de efendiliği ile damga vuran Avatar Atakan özel hayatıyla da merak konusu oldu. Survivor Çağan Atakan Arslan, Serap Korkmaz ile 2017 yılında nikah masasına oturmuştu. Çiftin mutlu evliliklerinden ise Leon Aslan isminde bir oğlu bulunuyor. Havalimanında eşi ve oğlunun karşıladığı Avatar Atakan'ın oğlu Leon Aslan ile kavuşması izleyenleri duygulandırdı.