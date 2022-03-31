Survivor All Star 2022'de Yasin Obuz elendi Hikmet Tuğsuz güldü Nisa Bölükbaşı ağladı

TV8'de yayınlanan Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde gönüllüler takımından potaya giren Evrim, Hikmet, Gökhan ve Yasin arasında eleme heyecanı yaşandı. Yapılan SMS sonucu en az oyu alan Yasin ise Survivor hayallerine veda etti. Nisa ve Ayşe ise Yasin'in elendiğini duyunca gözyaşlarına hakim olamadı. Veda konuşması yapan Yasin, takımından sadece isimlerini saydığı kişilerle vedalaşmayı tercih etti.