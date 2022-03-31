Survivor All Star 2022'de Yasin Obuz elendi Hikmet Tuğsuz güldü Nisa Bölükbaşı ağladı
Survivor All Star 222'de bu haftanın elenen ismi Yasin Obuz oldu. Sıklıkla kavga ettiği ve eleme potasında beraber oturduğu Hikmet Tuğsuz ise Yasin'in elenmesine gülerken, Nisa gözyaşlarına boğuldu.
TV8'de yayınlanan Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde gönüllüler takımından potaya giren Evrim, Hikmet, Gökhan ve Yasin arasında eleme heyecanı yaşandı. Yapılan SMS sonucu en az oyu alan Yasin ise Survivor hayallerine veda etti. Nisa ve Ayşe ise Yasin'in elendiğini duyunca gözyaşlarına hakim olamadı. Veda konuşması yapan Yasin, takımından sadece isimlerini saydığı kişilerle vedalaşmayı tercih etti.
TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışma programı Survivor All Star, dün akşam 64. bölümüyle ekrana geldi. Ada konseyinin yaşandığı yarışmada Yasin, Hikmet, Evrim ve Gökhan arasından bir kişi elendi.
Survivor'da haftanın 1. ve 2. eleme adayları ada konseyinde gönüllüler takımından Evrim Keklik ve Hikmet Tuğsuz olmuştu.
SMS oylaması yapıldı: Yarışmada 3. ve 4. eleme adayları ise Yasin Obuz ile Gökhan Keser oldu. Survivor'da birleşme partisi sonrasında dört yarışmacı için SMS oylaması yapıldı.