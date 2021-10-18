Survivor All Star 2022 yarışmacıları tam kadro... Acun Ilıcalı'nın listesi ifşa oldu
TV8'de yeni sezonda ekranlara getirilecek olan Survivor All Star 2022 yarışmacı kadrosu ifşa oldu Sosyal medya Tv8'de yayınlanan MasterChef ve Survivor ile ilgili tüm kehanetleri tutan ünlü fenomen Ata Benli Survivor All Star 2022 yarışmacı kadrosundaki isimleri tek tek duyurdu.
TV8'in reyting rekorları kıran ve en çok izlenen yarışması Survivor Türkiye yeni sezonda Survivor All Star formatıyla yeniden izleyici karşısına çıkacak. Survivor All Star 2022 kadrosu için bazı isimlerle görüşmeye başlayan Acun Ilıcalı'yı kızdıracak bir gelişme yaşandı zira Ilıcalı bu kez yarışma öncesi işi sıkı tutarak, eski izlenme oranlarını da yakalamak amacıyla Survivor All Star 2022 kadro listesini son ana kadar gizli tutacaktı ve tam kadroyla ilgili çok fazla bilgi sızdırılmamasını sağlamaya çalışıyordu. Ancak ünlü bir sosyal medya fenomeni bu gizemi bozdu. Gelecek sezon ekrana gelecek Survivor All Star 2022'nin tüm kadrosunu ifşa etti.
Sosyal medya fenomeni Ata Benli Survivor All Star 2022'nin tüm sırrını ortaya çıkardı.
İşte gelecek sezon ekrana gelecek olan Survivor All Star 2022'nin tüm kadrosu...
Sercan Yıldırım