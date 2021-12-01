Survivor All Star 2022 öncesi Nagihan Karadere'den olay imaj değişikliği! Artık pembe saçlı
Survivor All Star 2022 kadrosunda adı geçen eski yarışmacılardan Nagihan Karadere yeni imajıyla sosyal medyadaki takipçilerini çok şaşırttı. Karadere saçlarını pembeye boyattı, ayrıca yüzündeki değişiklikler de dikkat çekti.
2022 Survivor All Star kadrosu için ismi listede yer alan Nagihan Karadere, yeni imajıyla görenleri şaşırttı. Karadere, bir estetik operasyon geçirerek ve saçlarını pembeye boyatarak bambaşka birine döndü.
2016 ve 2018 yıllarında karşımıza çıkan 36 yaşındaki Nagihan Karadere ciddi bir değişikliğe giderek adını gündemde yenilemeye devam ediyor.
Dudakları, göğüsleri ve burnunu yaptıran Nagihan, bu sefer de saçlarını pembe yapınca işler değişti.
Şimdi ise Survivor 2022 All Star yarışması için hazırlık yaptığı söylenen Karadere'nin son hali hayran kitlesini şaşırttı.