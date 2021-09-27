Survivor All Star 2022 kadrosuna sürpriz isim! Dominik'te olacağını duyurdu
TV8 Survivor All Star 2022 kadrosu her geçen gün isim isim belli olmaya devam ediyor. Survivor All Star yeni sezon için gözler eski Survivor yarışmacılarına çevrildi. Eski yarışmacılardan Merve Aydın yaptığı bir paylaşımla 2022'de Dominik'te olacağını duyurdu.
TV8 Survivor All Star için gözler eski Survivor yarışmacılarına çevrildi. Acun Ilıcalı'nın Survivor All Star için hazırlık yaptığı söylemesi sonrası herkes yeni yarışmacıları merak ediyor. Bu sene yayınlanacak olan Survivor All Star kadrosuyla ilgili birçok iddia ortaya atılırken, eski yarışmacılardan biri daha yaptığı bir paylaşımla Dominik'te olacağını duyurdu.
Survivor All Star kadrosunda Sercan Yıldırım geçtiğimiz gün olacağını duyurmuştu. Geçtiğimiz haziran ayında İsmail Balaban'ın şampiyonluğuyla sonuçlanan 'Survivor 2021'in ardından, Acun Ilıcalı'nın yapımcısı ve sunucusu olduğu fenomen yarışmanın 'All Star' formatında düzenlenecek yeni sezonuyla ilgili yeni bir bomba haber daha geldi.
Eski yarışmacılardan Merve Aydın yaptığı bir paylaşımla Dominik'te olacağını duyurdu.
İşte Merve Aydın'ın o paylaşımı...