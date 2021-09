Survivor All Star 2022 kadrosuna sürpriz isim! Dominik'te olacağını duyurdu

TV8 Survivor All Star için gözler eski Survivor yarışmacılarına çevrildi. Acun Ilıcalı'nın Survivor All Star için hazırlık yaptığı söylemesi sonrası herkes yeni yarışmacıları merak ediyor. Bu sene yayınlanacak olan Survivor All Star kadrosuyla ilgili birçok iddia ortaya atılırken, eski yarışmacılardan biri daha yaptığı bir paylaşımla Dominik'te olacağını duyurdu.