Survivor All Star 2022 ilk eleme sonuçları adaya veda eden Gizem Kerimoğlu kimdir mesleği ne

TV8'de 15 Ocak'ta yayınlanmaya başlayan Survivor 2022 All Star'da haftanın ilk elemesi yapıldı ve Dominik'teki Survivor adasına ilk veda eden yarışmacı belli oldu. Survivor All Star gönüllüler kadrosundan sürgün kampına gönderilen yarışmacılardan Gizem Kerimoğlu Survivor All Star 2022'ye veda eden ilk isim oldu!