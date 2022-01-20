Survivor All Star 2022 ilk eleme sonuçları adaya veda eden Gizem Kerimoğlu kimdir mesleği ne
Survivor All Star 2022 19 Ocak akşamı yapılan ilk eleme gecesinde gönüllüler takımından Gizem Kerimoğlu adaya veda eden isim oldu. Sürgün kampına giden Gizem elendi!
TV8'de 15 Ocak'ta yayınlanmaya başlayan Survivor 2022 All Star'da haftanın ilk elemesi yapıldı ve Dominik'teki Survivor adasına ilk veda eden yarışmacı belli oldu. Survivor All Star gönüllüler kadrosundan sürgün kampına gönderilen yarışmacılardan Gizem Kerimoğlu Survivor All Star 2022'ye veda eden ilk isim oldu!
Kısa süre önce başlayan Survivor All Star heyecanı, 2022 sezonunun sakatlıklar ile başlayan parkur yarışlarının sonrasında yerini 5. bölümünde eleme heyecanı ve stresine bıraktı. Survivor'ın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı'nın izleyiciye sürpriz olarak belirttiği, Survivor tarihinde bir ilk olan 'Sürgün Kampı'na giden yarışmacılardan Gizem Kerimoğlu, ilk haftanın elenen ismi oldu.
Sürgün kampına gönderilen Gizem Kerimoğlu adaya veda etti!
Survivor 2022 All Star'ın 18 Ocak'ta ekrana gelen 5. bölümünde elemeye kalan Birsen Bekgöz, Sercan Yıldırım, Gizem Kerimoğlu ve Hikmet Tuğsuz arasından adaya veda eden ilk isim Gizem Kerimoğlu oldu.