Survivor All Star 2022 ilk eleme sonuçları adaya veda eden Gizem Kerimoğlu kimdir mesleği ne

Kısa süre önce başlayan Survivor All Star heyecanı, 2022 sezonunun sakatlıklar ile başlayan parkur yarışlarının sonrasında yerini 5. bölümünde eleme heyecanı ve stresine bıraktı. Survivor'ın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı'nın izleyiciye sürpriz olarak belirttiği, Survivor tarihinde bir ilk olan 'Sürgün Kampı'na giden yarışmacılardan Gizem Kerimoğlu, ilk haftanın elenen ismi oldu.