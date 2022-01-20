Survivor All Star 2022 Berna Keklikler estetikli mi Acun Ilıcalı'nın yarışmasında şampiyon olmuş!
TV8'de yayınlanan Survivor All Star 2022'nin öne çıkan isimlerinden Berna Keklikler estetikli halleriyle sosyal medyada gündem oldu. Survivor Berna meğer daha önce Acun'un başka yarışmasında şampiyon olmuş!
TV8'in sevilen yarışması Survivor All Star 2022'nin başladığı günden bu yana sakatlıkların eksik olmadığı parkurlarda dizini inciterek sakatlık yaşayan ve ağlayarak dikkat çeken Berna Keklikler, yarışmadaki halleri kadar Instagram'ındaki görüntüleri ve estetikleri ile de gündemde... Daha önce Acun Ilıcalı'nın Göz6 yarışmasında da şampiyon olduğu ortaya çıkan ve bu gerçeğin ardından sosyal medyada 'Tv8'in kadrolu yarışmacısı' diye hakkında yorum yapılan Berna Keklikler'in eski hali ile şimdiki görüntüsü arasındaki fark Instagram sayfalarının diline düştü. Survivor Berna'nın Instagram'daki cesur fotoğraflarından sonra sıkı Survivor takipçileri, Berna'nın yüzüne çok büyük estetik operasyonlar yaptırdığını konuşuyor. İşte enine boyuna Survivor Berna dosyası...
Berna Keklikler Survivor All Star 2022'ye başlar başlamaz sakatlandı
Survivor'ın en iddialı isimlerini bir araya getiren ve bugüne kadarki en kaotik kadrodan oluştuğu konuşulan 2022 Survivor All Star'da daha ilk bölümlerden itibaren kavgalar, hastalıklar, sakatlanmalar başladı. Bu tartışmaların göbeğinde yer alan isimlerden biri de Berna Kekliker...
Survior Berna'nın eski hali bambaşka!
Survivor All Star'ın 3. bölümünde geçirdiği sakatlık ile gözyaşlarına boğulan ve acıyla ağladığı anlarda 'Göz göre göre oyun kaybediyorum' diye isyan eden Berna Keklikler'in yıllar önceki hali ile adadaki görüntüsü arasındaki fark Survivor All Star takipçilerinin gözünden kaçmadı.
Tv8 yarışmalarına daha önce de katıldığı ve Göz6 yarışmasında şampiyon olduğu ortaya çıkan Survivor Berna'nın eski halini merak edenler de şok yaşadı.