Survivor All Star 2022 Berna Keklikler estetikli mi Acun Ilıcalı'nın yarışmasında şampiyon olmuş!

TV8'in sevilen yarışması Survivor All Star 2022'nin başladığı günden bu yana sakatlıkların eksik olmadığı parkurlarda dizini inciterek sakatlık yaşayan ve ağlayarak dikkat çeken Berna Keklikler, yarışmadaki halleri kadar Instagram'ındaki görüntüleri ve estetikleri ile de gündemde... Daha önce Acun Ilıcalı'nın Göz6 yarışmasında da şampiyon olduğu ortaya çıkan ve bu gerçeğin ardından sosyal medyada 'Tv8'in kadrolu yarışmacısı' diye hakkında yorum yapılan Berna Keklikler'in eski hali ile şimdiki görüntüsü arasındaki fark Instagram sayfalarının diline düştü. Survivor Berna'nın Instagram'daki cesur fotoğraflarından sonra sıkı Survivor takipçileri, Berna'nın yüzüne çok büyük estetik operasyonlar yaptırdığını konuşuyor. İşte enine boyuna Survivor Berna dosyası...