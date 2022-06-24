Survivor Aleyna'dan Demet Akalın'a zehir zemberek sözler! " Bir ajitasyon varsa aslında budur; para için ağlamak."

Ekranların sevilen yarışması Survivor ile yıldızı parlayan Aleyna Kalaycıoğlu her hareketiyle olay olmaya devam ediyor. Son verdiği röportajında şarkıcı Demet Akalın'a zehir zemberek sözler sarf eden güzel voleybolcu herkes onun evine haciz geldiği zaman kameralar karşısında ne kadar ağladığını çok iyi biliyor diyerek " O yüzden bir ajitasyon varsa aslında budur; para için ağlamak." dedi.